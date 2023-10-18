На фоне военных действий на Ближнем Востоке украинцам в Ливане дали рекомендации по безопасности

Цитата

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе, в очередной раз рекомендуем избегать больших скоплений людей, не принимать участие в любых протестах, акциях или демонстрациях, сохранять бдительность и всегда быть внимательными и осторожными», - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Детали

В случае попадания граждан Украины в чрезвычайные ситуации посольство просит безотлагательно обращаться на их круглосуточную горячую линию 05921668.

Также в посольстве отметили, что международный аэропорт им. Рафика Харири в г. Бейрут работает в штатном режиме. Международные авиарейсы выполняются по установленным расписаниям.

Дополнение

Со стороны Ливана во вторник продолжился обстрел населенных пунктов Израиля. Спикер ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что Израиль способен вести войну не только с ХАМАС.