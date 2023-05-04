На тлі війни рф проти України: спецгрупа у ЄС просуватиме відмову від одностайності по ключових рішеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Декілька країн Європейського Союзу створили інклюзивну Групу друзів, яка просуватиме ідею відмови від одностайного ухвалення рішень по важливих питаннях. Натомість, пропонується підтримувати їх кваліфікованою більшістю від країн-членів ЄС. Про йдеться у заяві МЗС Німеччини, повідомляє УНН.
Зазначається, що Група друзів прагне досягти прагматичного, конкретного прогресу в процесах ухвалення рішень з питань зовнішньої та безпекової політики на основі положень, які вже містяться в Договорі про ЄС.
Цитата
«Мета цієї Групи друзів - підвищити ефективність та швидкість зовнішньополітичних рішень ЄС. На тлі агресивної війни росії проти України та зростаючих міжнародних викликів, що стоять перед ЄС, члени Групи друзів переконані, що процеси ухвалення рішень у зовнішній політиці ЄС мають бути адаптовані для зміцнення ЄС як глобального актора. Поліпшення процесу ухвалення рішень також має ключове значення для вирішення інших майбутніх завдань ЄС», - ідеться у заяві.
Деталі
До групи входять Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словенія та Іспанія.
У заяві зазначається, що члени групи регулярно підбиватимуть підсумки та тісно співпрацюватимуть з усіма державами-членами ЄС. Членство в групі відкрите для всіх держав-членів, які зацікавлені в покращенні процесів ухвалення рішень у зовнішній політиці ЄС, зокрема через голосування кваліфікованою більшістю.
Доповнення
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель торік у червні зазначив, що ЄС повинен переглянути процес ухвалення рішень - з обговоренням можливості відмови від одностайності з питань зовнішньої політики.
Канцлер ФРН Олаф Шольц тоді також заявив, що ЄС більше не може дозволити собі вето окремих країн у зовнішній політиці.
Хоча ця структура допомагає ЄС виступити єдиним фронтом, вона також уповільнила або зупинила рух по цілій низці важливих питань, у тому числі в питанні санкцій щодо росії.
Тоді ж повідомлялося, у ЄС розглядають механізм (passerelle clauses), який дозволяє країнам ЄС переходити від одностайності до голосування більшістю у Раді ЄС без необхідності зміни договорів ЄС.
Однак, у ЄС визнавали: труднощі в обговоренні є.
Нагадаємо
Планується, що наступного тижня Євросоюз представить новий пакет санкцій проти рф.