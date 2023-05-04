На тлі війни рф проти України: спецгрупа у ЄС просуватиме відмову від одностайності по ключових рішеннях

ukru
10:29 • 54644 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 68435 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 81279 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 116152 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 311934 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 410919 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 325817 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352894 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310563 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224536 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.4 м/с
79 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 93063 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 85971 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 77254 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 85764 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 86220 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 54671 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 116182 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 427477 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 567942 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 598179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 21087 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 36901 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 86266 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 216787 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 410938 перегляди
Актуальне
На тлі війни рф проти України: спецгрупа у ЄС просуватиме відмову від одностайності по ключових рішеннях

На тлі війни рф проти України: спецгрупа у ЄС просуватиме відмову від одностайності по ключових рішеннях

Київ • УНН

 • 1204419 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Декілька країн Європейського Союзу створили інклюзивну Групу друзів, яка просуватиме ідею відмови від одностайного ухвалення рішень по важливих питаннях. Натомість, пропонується підтримувати їх кваліфікованою більшістю від країн-членів ЄС. Про йдеться у заяві МЗС Німеччини, повідомляє УНН.

Зазначається, що Група друзів прагне досягти прагматичного, конкретного прогресу в процесах ухвалення рішень з питань зовнішньої та безпекової політики на основі положень, які вже містяться в Договорі про ЄС.

Цитата

«Мета цієї Групи друзів - підвищити ефективність та швидкість зовнішньополітичних рішень ЄС. На тлі агресивної війни росії проти України та зростаючих міжнародних викликів, що стоять перед ЄС, члени Групи друзів переконані, що процеси ухвалення рішень у зовнішній політиці ЄС мають бути адаптовані для зміцнення ЄС як глобального актора. Поліпшення процесу ухвалення рішень також має ключове значення для вирішення інших майбутніх завдань ЄС», - ідеться у заяві.

Деталі

До групи входять Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словенія та Іспанія.

У заяві зазначається, що члени групи регулярно підбиватимуть підсумки та тісно співпрацюватимуть з усіма державами-членами ЄС. Членство в групі відкрите для всіх держав-членів, які зацікавлені в покращенні процесів ухвалення рішень у зовнішній політиці ЄС, зокрема через голосування кваліфікованою більшістю.

Доповнення

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель торік у червні зазначив, що ЄС повинен переглянути процес ухвалення рішень - з обговоренням можливості відмови від одностайності з питань зовнішньої політики. 

Канцлер ФРН Олаф Шольц тоді також заявив, що ЄС більше не може дозволити собі вето окремих країн у зовнішній політиці.

Хоча ця структура допомагає ЄС виступити єдиним фронтом, вона також уповільнила або зупинила рух по цілій низці важливих питань, у тому числі в питанні санкцій щодо росії.

Тоді ж повідомлялося, у ЄС розглядають механізм (passerelle clauses), який дозволяє країнам ЄС переходити від одностайності до голосування більшістю у Раді ЄС без необхідності зміни договорів ЄС.

Однак, у ЄС визнавали: труднощі в обговоренні є. 

Нагадаємо

Планується, що наступного тижня Євросоюз представить новий пакет санкцій проти рф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61