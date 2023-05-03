Новий пакет санкцій проти рф країнам ЄС швидше за все представлять наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії країнам-членам блоку швидше за все представлять наступного тижня для того, щоб ухвалити до кінця місяця. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"11-й пакет санкцій ЄС щодо росії, ймовірно, буде представлений державам-членам ЄС наступного тижня з метою його ухвалення до кінця місяця", - написав Йозвяк.
Доповнення
США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти росії. Пакети реалізовуватимуться індивідуально, але координуватимуться. Ключова мета - закрити лазівки в існуючих обмеженнях та вирішити проблему обходу санкцій загалом, сказали джерела Bloomberg.
Як повідомляв Bloomberg, ЄС розглядає можливість обмеження транзиту товарів через росію у межах 11-го пакету санкцій роти рф.