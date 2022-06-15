На тлі фейків про новий штурм Києва: користувачів схвилювало сповіщення від Google-календаря на 22 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Через можливі загрози з боку білорусі та стягування військ на кордон в інтернеті поширився фейк, що буцімто 22 червня може бути черговий наступ на Київ, передає УНН. На тлі інформаційної війни деякі користувачі телефонів побачили у своєму Google-календарі навпроти цієї дати позначку – “День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні”. Однак у інших слово “Україна” було відсутнє, що й викликало схвилювання.
Деталі
22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Виявилося, що таку позначку у своєму Google-календарі мають лише телефони з китайською операційної системою Android. Ба більше – слово "Україна" чомусь у китайській системі пишеться з маленької літери.
Водночас у користувачів операційної системи Apple слово "Україна" відсутнє.
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“Я вирішила перевірити свій календар і побачила, що 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні”. Через постійні загрози з боку росіян та білорусів мені здалося, що системи телефонів зламали і вислали попередження, мовляв, ховайтеся – Київ буде в окупації”, – повідомила журналістам УНН Світлана, жителька Києва.
Перевіривши як працює більше десяти різних телефонів, редакція УНН дійшла висновку, що телефони з різними операційними системами називають дату 22 червня по-різному.
Нещодавно речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що дату 22 червня, як напад військ білорусі на Київ, вигадали диверсійні групи. Однак у росіян немає ударних угруповань, які б могли почати наступ на Київ.
"Два тижні тому їм вдалася провокація. Дуже багато людей надсилали нам смс-ки про те, що о 4-й ранку почнеться наступ на Київ. ДРГ зайдуть на 20 км країни. Також були дані точні точки обстрілів російською авіацією. Зараз вони пробують качати цю паніку в Києві та області: раз на два дні з'являються повідомлення про такий напад: спочатку 10, потім 12", – заявив він.