На тлі фейків про новий штурм Києва: користувачів схвилювало сповіщення від Google-календаря на 22 червня

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22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Виявилося, що таку позначку у своєму Google-календарі мають лише телефони з китайською операційної системою Android. Ба більше – слово "Україна" чомусь у китайській системі пишеться з маленької літери.

Водночас у користувачів операційної системи Apple слово "Україна" відсутнє.

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“Я вирішила перевірити свій календар і побачила, що 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні”. Через постійні загрози з боку росіян та білорусів мені здалося, що системи телефонів зламали і вислали попередження, мовляв, ховайтеся – Київ буде в окупації”, – повідомила журналістам УНН Світлана, жителька Києва.

Перевіривши як працює більше десяти різних телефонів, редакція УНН дійшла висновку, що телефони з різними операційними системами називають дату 22 червня по-різному.

Нещодавно речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що дату 22 червня, як напад військ білорусі на Київ, вигадали диверсійні групи. Однак у росіян немає ударних угруповань, які б могли почати наступ на Київ.

"Два тижні тому їм вдалася провокація. Дуже багато людей надсилали нам смс-ки про те, що о 4-й ранку почнеться наступ на Київ. ДРГ зайдуть на 20 км країни. Також були дані точні точки обстрілів російською авіацією. Зараз вони пробують качати цю паніку в Києві та області: раз на два дні з'являються повідомлення про такий напад: спочатку 10, потім 12", – заявив він.