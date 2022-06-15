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На фоне фейков о новом штурме Киева: пользователей взволновало уведомление от Google-календаря на 22 июня

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Из-за возможных угроз со стороны беларуси и взимания войск на границу в интернете распространился фейк, что якобы 22 июня может быть очередное наступление на Киев, передает УНН. На фоне информационной войны некоторые пользователи телефонов увидели в своем Google-календаре напротив этой даты отметку – “День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине”. Однако у других слово “Украина” отсутствовало, что и вызвало волнение.

Детали

22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Оказалось, что такую ​​отметку в своем Google-календаре имеют только телефоны с китайской операционной системой Android. Более того, слово "Украина" почему-то в китайской системе пишется с маленькой буквы.

В то же время у пользователей операционной системы Apple слово "Украина" отсутствует.

Цитата

“Я решила проверить свой календарь и увидела, что 22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине”. Из-за постоянных угроз со стороны россиян и белорусов мне показалось, что системы телефонов взломали и выслали предупреждения, мол, прячьтесь – Киев будет в оккупации”, – сообщила журналистам УНН Светлана, жительница Киева.

Проверив как работают более десяти разных телефонов, редакция УНН пришла к выводу, что телефоны с разными операционными системами называют дату 22 июня по-разному.

Недавно спикер министерства внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что дату 22 июня, как нападение войск беларуси на Киев, придумали диверсионные группы. Однако у россиян нет ударных группировок, которые могли бы начать наступление на Киев.

"Две недели назад им удалась провокация. Очень многие люди присылали нам смс-ки о том, что в 4 утра начнется наступление на Киев. ДРГ зайдут на 20 км страны. Также были даны точные точки обстрелов российской авиацией. Сейчас они пробуют качать эту панику в Киеве и области: раз в два дня появляются сообщения о таком нападении: сначала 10, потом 12", – заявил он.

Украинские Национальные Новости

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