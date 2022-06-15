На фоне фейков о новом штурме Киева: пользователей взволновало уведомление от Google-календаря на 22 июня

КИЕВ. 15 июня. УНН. Из-за возможных угроз со стороны беларуси и взимания войск на границу в интернете распространился фейк, что якобы 22 июня может быть очередное наступление на Киев, передает УНН. На фоне информационной войны некоторые пользователи телефонов увидели в своем Google-календаре напротив этой даты отметку – “День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине”. Однако у других слово “Украина” отсутствовало, что и вызвало волнение.