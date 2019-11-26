На Тернопільщині розслідують факт перешкоджання роботи журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Борщівському районі Тернопільщини розслідують кримінальне провадження за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 25 листопада о 13:21 до поліції надійшло повідомлення від оператора одного із центральних телеканалів про те, що між знімальною групою та працівниками Борщівської райдержадміністрації виник конфлікт. Зокрема, за словами заявника, двоє осіб виривали мікрофон з рук журналіста, ймовірно пошкодили камеру та позбавили волі журналіста, зачинивши в службовому кабінеті.
"На місце події за хвилин шість прибув найближчий наряд групи реагування патрульної поліції, - розповідає начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук, - На той момент конфлікт був вичерпаний. У ході перевірки стало відомо, що суперечка виникла між журналістами телекомпанії та працівницею РДА та її сином. Знімальна група виконувала редакційне завдання і готувала матеріал до ефіру".
За словами журналістів, вони зайшли до кабінету начальника одного з відділів райдержадміністрації. Після запитання про неоплату послуг, син держслужбовця виштовхав за межі кабінету оператора, а журналіста закрив всередині та не випускав.
У ході перевірки з'ясувалося, що тілесних ушкоджень ані журналіст, ані оператор не отримали, майно також було ціле. За словами представників телеканалу, єдине, що пошкодили учасники суперечки - відеофайл запису самого конфлікту.
Натомість держслужбовець каже, що знімальна група, яка увірвалася в кабінет, не представилася, а одразу почала ставити питання про неоплату послуг оператору. Чиновниця заборонила себе знімати і показала журналісту квитанцію на суму 2800 гривень, перерахованих за виконану роботу.
Причини та наслідки конфлікту з'ясовуватимуть правоохоронці. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 171 частина 3 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) ККУ. Триває слідство.
Нагадаємо, МВС щоквартально звітуватиме про розслідування злочинів проти журналістів.