На Тернопільщині від COVID-19 померла ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Тернопільській області від коронавірусу COVID-19 померла 57-річна жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
"Померла жінка 57 років з Козови. У Козівську центральну районну лікарню пацієнтка поступила 30 березня. Далі в неї підтвердили COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінка перебувала в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у тяжкому стані. За словами директора лікарні Богдана Маркевича, у пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала.
"Померла пацієнтка о 20:00 2 квітня", - зазначається в повідомленні.
Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 2 людей, це 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови.
Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.