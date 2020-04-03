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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70340 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83012 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Тернопольской области от COVID-19 скончался еще один человек

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Тернопольской области от коронавируса COVID-19 умерла 57-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Умерла женщина 57 лет с Козова. В Козовскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта. В дальнейшем у нее подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина находилась в реанимационном отделении Козовской больницы в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала.

"Умерла пациентка в 20:00 2 апреля", - отмечается в сообщении.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло 2 человека, это 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница Козова.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.

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