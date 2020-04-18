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На Тернопільщині від COVID-19 одужало понад 30 людей

На Тернопільщині від COVID-19 одужало понад 30 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Тернопільщині з початку пандемії від COVID-19 вже одужав 31 пацієнт. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.

“Згідно з даними обласного лабораторного центру, в області з підтвердженим COVID-19 одужала 31 людина”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед одужалих люди з різних районів області, а саме:

  • Монастириський район — 24;
  • Заліщицький район — 3;
  • Кременецький район — 2;
  • Тернопільський район — 1;
  • Тернопіль — 1.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні. 

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