На Тернопільщині від COVID-19 одужало понад 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Тернопільщині з початку пандемії від COVID-19 вже одужав 31 пацієнт. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.
“Згідно з даними обласного лабораторного центру, в області з підтвердженим COVID-19 одужала 31 людина”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що серед одужалих люди з різних районів області, а саме:
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- Монастириський район — 24;
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- Заліщицький район — 3;
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- Кременецький район — 2;
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- Тернопільський район — 1;
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- Тернопіль — 1.
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Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні.