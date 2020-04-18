В Тернопольской области от COVID-19 выздоровели более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Тернопольской области с начала пандемии от COVID-19 уже выздоровел 31 пациент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.
"Согласно данным областного лабораторного центра, в области с подтвержденным COVID-19 выздоровел 31 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди выздоровевших люди из разных районов области, а именно:
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- Монастыриский район - 24;
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- Залещицкий район - 3;
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- Кременецкий район - 2;
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- Тернопольский район - 1;
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- Тернополь - 1.
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Напомним, в Украине на 9 часов 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных.