На Тайвані переобрали чинного президента
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Тайвані відбулися президентські вибори, за результатами яких чинного президента Цай Інвень переобрали на другий термін. За неї проголосували понад 57% (8,1 мільйона осіб) виборців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Taiwan News.
Її головний суперник, прокитайський діяч Хань Ґоюй, який отримав 39%, визнав поразку.
Перемога Цай стала ударом для Пекіна, який прагнув її усунення.
Інвень заявила, що тайванці проголосували за демократію і суверенітет та закликала Китай до діалогу і відмови від неприйнятних умов і погроз застосування сили.
"Китай намагався змусити нас до неприйнятних умов, тому у нас немає іншого вибору, крім як зміцнювати оборону", - сказала вона.
Вона закликала Пекін перестати погрожувати Тайваню та поважати те, що тільки 23 мільйони мешканців острова мають право самі визначати його майбутнє. За її словами, Пекін має усвідомити, що "демократичний Тайвань і його демократично обрана влада ніколи не здадуться перед погрозами".
Нагадаємо, глава Генштабу Тайваню загинув під час аварійної посадки вертольота.