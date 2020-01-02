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Глава Генштабу Тайваню загинув під час аварійної посадки вертольота

Глава Генштабу Тайваню загинув під час аварійної посадки вертольота

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Начальник генерального штабу армії Тайваню Шень Імінь та ще семеро людей загинули у авіакатастрофі, коли вертоліт врізався у гірській місцевості під час аварійної посадки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Taiwan News.

“Начальник генерального штабу армії Тайваню та ще семеро людей загинули після того, як вертоліт, яким вони летіли, врізався в гірській місцевості під час аварійної посадки”, — повідомили у ЗМІ.

“П’ятеро інших пасажирів врятувалися. Причина аварії залишається невідомою”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що 62-річний Шень Імінь, разом з іншими вищими військовими чиновниками, були на звичайній місії та летіли відвідати солдатів на північному сході острова.

Зазначається, що інцидент стався за тиждень до проведення в Тайвані президентських і парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава Генштабу Тайваню зник безвісти після екстреної посадки вертольота.

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