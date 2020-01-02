Глава Генштабу Тайваню загинув під час аварійної посадки вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Начальник генерального штабу армії Тайваню Шень Імінь та ще семеро людей загинули у авіакатастрофі, коли вертоліт врізався у гірській місцевості під час аварійної посадки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Taiwan News.
“Начальник генерального штабу армії Тайваню та ще семеро людей загинули після того, як вертоліт, яким вони летіли, врізався в гірській місцевості під час аварійної посадки”, — повідомили у ЗМІ.
“П’ятеро інших пасажирів врятувалися. Причина аварії залишається невідомою”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що 62-річний Шень Імінь, разом з іншими вищими військовими чиновниками, були на звичайній місії та летіли відвідати солдатів на північному сході острова.
Зазначається, що інцидент стався за тиждень до проведення в Тайвані президентських і парламентських виборів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава Генштабу Тайваню зник безвісти після екстреної посадки вертольота.