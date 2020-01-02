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Глава Генштаба Тайваня погиб во время аварийной посадки вертолета

Глава Генштаба Тайваня погиб во время аварийной посадки вертолета

Киев  •  УНН

 • 9823 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Начальник генерального штаба армии Тайваня Шэнь Иминь и еще семь человек погибли в авиакатастрофе, когда вертолет врезался в горной местности во время аварийной посадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Taiwan News.

“Начальник генерального штаба армии Тайваня и еще семь человек погибли после того, как вертолет, которым они летели, врезался в горной местности во время аварийной посадки”, — сообщили в СМИ.

“Пятеро других пассажиров спаслись. Причина аварии остается неизвестной”, — говорится в сообщении.

Указано, что 62-летний Шэнь Иминь, вместе с другими высшими военными чиновниками, были на обычной миссии и летели посетить солдат на северо-востоке острова.

Отмечается, что инцидент произошел за неделю до проведения в Тайване президентских и парламентских выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Генштаба Тайваня пропал без вести после экстренной посадки вертолета.

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