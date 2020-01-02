Глава Генштаба Тайваня погиб во время аварийной посадки вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Начальник генерального штаба армии Тайваня Шэнь Иминь и еще семь человек погибли в авиакатастрофе, когда вертолет врезался в горной местности во время аварийной посадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Taiwan News.
“Начальник генерального штаба армии Тайваня и еще семь человек погибли после того, как вертолет, которым они летели, врезался в горной местности во время аварийной посадки”, — сообщили в СМИ.
“Пятеро других пассажиров спаслись. Причина аварии остается неизвестной”, — говорится в сообщении.
Указано, что 62-летний Шэнь Иминь, вместе с другими высшими военными чиновниками, были на обычной миссии и летели посетить солдат на северо-востоке острова.
Отмечается, что инцидент произошел за неделю до проведения в Тайване президентских и парламентских выборов.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Генштаба Тайваня пропал без вести после экстренной посадки вертолета.