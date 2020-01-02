Глава Генштабу Тайваню зник безвісти після екстреної посадки вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Начальник генерального штабу армії Тайваню вважається зниклим без вісті після того як вертоліт, на борту якого він перебував, здійснив екстрену посадку на півночі острова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що рятувальники розшукують 13 осіб, які летіли на вертольоті Black Hawk, серед яких був генерал ВПС Шень Імінь, глава генерального штабу Тайваню.
Нагадаємо, Сполучені Штати продовжать захищати Тайвань від “провокацій з боку Китаю”, відповідно до Закону про відносини з Тайванем, прийнятим в 1979 році.