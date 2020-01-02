Глава Генштаба Тайваня пропал без вести после экстренной посадки вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Начальник генерального штаба армии Тайваня считается пропавшим без вести после того как вертолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку на севере острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Министерство обороны Тайваня заявило, что спасатели разыскивают 13 человек, летевших на вертолете Black Hawk, среди которых был генерал ВВС Шэнь Иминь, глава генерального штаба Тайваня.
Напомним, Соединенные Штаты продолжат защищать Тайвань от "провокаций со стороны Китая" , в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, принятым в 1979 году.