На Таврійському напрямку за добу втрати ворога сягнули 273 осіб та трьох складів боєприпасів

Цитата

«Таврійський напрямок. Рух Сил оборони продовжується. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1327 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога становили 273 особи (безповоротні - 109, поранені - 160, полон - 4)», - повідомив Тарнавський.

За його словами, також знищено 23 одиниці військової техніки противника. «Зокрема, 6 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки», - зазначається в повідомленні.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - зазначив Тарнавський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку солдати ЗСУ вже прорвали першу оборонну лінію російських військ, але їх рух ускладнюється через мінні поля та брак авіації.