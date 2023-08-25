На Таврическом направлении за сутки потери врага достигли 273 человек и трех складов боеприпасов

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«Таврическое направление. Движение Сил обороны продолжается. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1327 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 273 человека (безвозвратные - 109, раненые - 160, плен - 4)», - сообщил Тарнавский.

По его словам, также уничтожено 23 единицы военной техники противника. «В частности, 6 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 2 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники», - отмечается в сообщении.

"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - отметил Тарнавский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении солдаты ВСУ уже прорвали первую оборонительную линию российских войск, но их движение затрудняется из-за минных полей и нехватки авиации.