На Сумщині викрили підприємців, які продавали товари для військової промисловості в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Служба безпеки України викрила підприємців на Сумщині, які продавали товари для військової промисловості в рф. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми, пише УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Деталі
Повідомляється, що оборудку організував мешканець Сумщини - власник місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільник - колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець з Луганська.
Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці.
Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до рф в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. На території країни-агресора зловмисників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувались за товар і переправляли його підприємствам «росзалізниці», зокрема у тимчасово окупованому Криму.
“Звичайна” вартість одного агрегату становила 850 дол. Втім, організатори «схеми» продавали його росіянам за вдвічі вищою ціною, оскільки в рф існує гостра нестача відповідних комплектуючих через санкції.
Надалі ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт.
Співробітники СБУ затримали обох фігурантів на спробі переправлення до рф нової партії стартерів у кількості 50 одиниць.
Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання затриманих виявлено:
- мобільні телефони, комп’ютери, фінансово-господарську і технічну документацію із доказами злочинної діяльності;
- гранату Ф-1 із запалом.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Обидва фігуранти – під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Доповнення
Правоохоронці викрили злочинців, які працювали "в управлінні мвс рф" на Херсонщині.