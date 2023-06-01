На Сумщине разоблачили предпринимателей, которые продавали товары для военной промышленности в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателей на Сумщине, которые продавали товары для военной промышленности в рф. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Сообщается, что сделку организовал житель Сумщины - владелец местного предприятия по производству электротехнического оборудования для различных видов транспорта. Его сообщник - бывший бизнес-партнер, который проживал в Киеве и был зарегистрирован как внутренний переселенец из Луганска.
Злоумышленники наладили серийное производство стартеров на дизельные двигатели для российской железной дороги.
Готовую продукцию дельцы небольшими партиями перевозили в рф в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе. На территории страны-агрессора злоумышленников встречали их российские партнеры, которые рассчитывались за товар и переправляли его предприятиям «росзализныци», в частности во временно оккупированном Крыму.
“Обычная” стоимость одного агрегата составляла 850 долл. Впрочем, организаторы «схемы» продавали его россиянам по вдвое более высокой цене, поскольку в рф существует острая нехватка соответствующих комплектующих из-за санкций.
В дальнейшем враг использовал приобретенные запчасти для ремонта локомотивов, которыми осуществляли переброску российских войск с украинского полуострова на южный фронт.
Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов при попытке переправки в рф новой партии стартеров в количестве 50 единиц.
Во время обысков на производстве и по адресам проживания задержанных обнаружено:
- мобильные телефоны, компьютеры, финансово-хозяйственную и техническую документацию с доказательствами преступной деятельности;
- граната Ф-1 с запалом.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Оба фигуранта – под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Дополнение
Правоохранители разоблачили преступников, работавших "в управлении мвс рф" на Херсонщине.