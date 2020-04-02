На Сумщині розслідують законність звільнення 47 медиків в умовах пандемії коронавірусу

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Сумщині розслідують звільнення 47 медиків в умовах пандемії коронавірусу. Так, під скорочення підпали матері-одиначки та особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.