На Сумщині розслідують законність звільнення 47 медиків в умовах пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Сумщині розслідують звільнення 47 медиків в умовах пандемії коронавірусу. Так, під скорочення підпали матері-одиначки та особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
“Сумська місцева прокуратура 1 квітня 2020 року розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законодавства про працю під час звільнення 47 медичних працівників (ч. 1 ст. 172 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що підставою для цього став відеосюжет, оприлюднений на одному з телеканалів. У ньому повідомили, що у сумському пологовому будинку під час карантину звільняють з роботи медиків з порушеннями вимог чинного законодавства.
Під скорочення підпали пільгові категорії осіб, зокрема, матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію тощо.
У рамках кримінального провадження буде встановлено правомірність звільнення медиків в умовах пандемії.
Раніше повідомлялося, що медичного працівника було звільнено через те, що він відмовився працювати у небезпечних умовах.