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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Сумской области расследуют законность увольнения 47 медиков в условиях пандемии коронавируса

В Сумской области расследуют законность увольнения 47 медиков в условиях пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14598 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Сумской области расследуют увольнение 47 медиков в условиях пандемии коронавируса. Так, под сокращение попали матери-одиночки и лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

“Сумская местная прокуратура 1 апреля 2020 года начала уголовное производство по факту нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников (ч. 1 ст. 172 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что основанием для этого стал видеосюжет, обнародованный на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства.

Под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.

В рамках уголовного производства будет установлена правомерность увольнения медиков в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что медицинский работник был уволен из-за того, что он отказался работать в опасных условиях.

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