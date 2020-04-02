В Сумской области расследуют законность увольнения 47 медиков в условиях пандемии коронавируса

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Сумской области расследуют увольнение 47 медиков в условиях пандемии коронавируса. Так, под сокращение попали матери-одиночки и лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.