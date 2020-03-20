Медпрацівника звільнили за відмову працювати в небезпечних умовах - Денісова

КИЇВ. 20 березня. УНН. Зафіксовано випадок звільнення медпрацівника через його відмову працювати в небезпечних для життя та здоров’я умовах. Про це у своєму Telegram-каналі написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.