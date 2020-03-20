Медпрацівника звільнили за відмову працювати в небезпечних умовах - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Зафіксовано випадок звільнення медпрацівника через його відмову працювати в небезпечних для життя та здоров’я умовах. Про це у своєму Telegram-каналі написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“У засобах масової інформації та соціальних мережах виявлено непоодинокі повідомлення про порушення права на безпечні умови праці, які мають місце в медичних закладах країни. Йдеться про медичних працівників інфекційних відділень лікарень, які не мають достатньої кількості спеціальних засобів індивідуального захисту та їх низьку якість. Більше того, зафіксовано випадок звільнення медичного працівника через відмову працювати в небезпечних для життя та здоров’я умовах”, - написала Денісова.
Вона додала, що право на безпечні та здорові умови праці гарантуються ч.4 ст.43 Конституції України, а також Кодексом законів про працю України у ч.2. ст. 2, ст. 153, а також ст. 6 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я".
“Відповідно до пункту "б" статті 77 зазначеного закону медичні працівники мають право на належні умови професійної діяльності. Наголошую, що захист медичних працівників в умовах погіршення епідеміологічної ситуації має бути одним із ключових пріоритетів у діях держави”, - додала Людмила Денісова.
Вона також звернулась до Міністерства охорони здоров'я України та керівників обласних державних адміністрацій, і закликала вжити заходів для забезпечення кожного працівника усіх медичних закладів країни засобами індивідуального захисту.
Нагадаємо, днями з Китаю доставлять засоби індивідуального захисту для медиків та поліції.