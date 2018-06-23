На Сумщині упіймали незграбних викрадачів бджіл

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У місті Тростянець у Сумській області правоохоронці затримали двох чоловіків, які викрали майже дюжину вуликів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.

“Двоє чоловіків спокусилися на десяток вуликів з чужої пасіки. Поцуплену здобич заховали в лісопосадці неподалік, збираючись згодом її вивезти. Полісмени вирахували зловмисників, а знайдені бджолосім‘ї повернули власнику”, — повідомили у поліції.

Коли до тростянецьких полісменів з заявою про крадіжку десяти вуликів звернувся 44-річний пасічник, житель одного з сіл району, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Розшуковці розуміли — викрадені речі занадто габаритні для того, аби швидко їх перевезти та сховати. Тож мали цілком обґрунтовано припущення, що вулики сховані десь неподалік, і крадії будь-якої миті могли їх забрати.

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“Як з‘ясувалось за годину, інтуїція правоохоронців не підвела — викрадені бджолині хатки були заховані в тій же лісосмузі, поруч якої розташовувалась пасіка. І поки експерти вилучали речові докази, працівники сектору кримінальної поліції опитали можливих свідків, перевірили за місцем проживання раніше судимих осіб та місцевих бджолярів. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до крадіжки “доклали руку” двоє чоловіків, один — місцевий, інший — його знайомий з обласного центру", — повідомив начальник Тростянецького відділення поліції Ігор Кісільов.

Наразі за даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тепер потяг до чужого меду може обернутися підозрюваним покаранням аж до трьох років позбавлення волі. Втім, їх долю на найближчі кілька років вирішить суд.

Нагадаємо, у полтавського бізнесмена викрали масло на понад 700 тис. гривень.

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