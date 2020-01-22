На Сумщині чоловік за водіння у стані сп’яніння намагався підкупити поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Сумщині затримали чоловіка, який намагався підкупити поліцейського за водіння у нетверезому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
"Працівники внутрішньої безпеки поліції та слідчі поліції Сумщини, під процесуальним керівництвом прокуратури затримали одного з жителів міста Охтирка на спробі підкупу начальника сектору поліції. Чоловік намагався відкупитися за водіння у нетверезому стані", - сказано у повідомленні.
Так, співробітники поліції Сумської області під час несення служби помітили автомобіль Audi A6 на іноземній реєстрації, який порушував правила дорожнього руху. Вимогу правоохоронців зупинитися водій проігнорував. Коли поліцейським вдалося зупинити автівку вони виявили, що за кермом автомобіля перебуває 37- річного мешканця міста Охтирка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. На місці події було складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП.
Аби уникнути відповідальності горе-водій невдовзі звернувся до начальника сектору реагування патрульної поліції Охтирського відділення поліції ГУНП в Сумській області. Лейтенантові поліції чоловік запропонував хабара у розмірі 10 тисяч гривень за те, щоб матеріали провадження не передавали до суду.
Посадовець поліції про корупційну пропозицію доповів керівництву та працівникам Сумського управління ДВБ НПУ. За матеріалами внутрішньої безпеки поліції СУ ГУНП у Сумській області, під процесуальним керівництвом прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.
Хаборадавця затримали у службовому кабінеті поліцейського відділу на передачі неправомірної вигоди начальнику СРПП. Кошти вилучено у якості речових доказів. Готується оголошення про підозру затриманому. За спробу підкупу службової особи чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Нагадаємо, на Кіровоградщині поліцейські затримали 25-річного іноземця, який 34 рази притягувався до адміністративної відповідальності, з них сім – за керування авто у стані алкогольного сп’яніння.