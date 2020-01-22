В Сумской области мужчина за вождение в состоянии опьянения пытался подкупить полицейского

"Сотрудники внутренней безопасности полиции и следователи полиции Сумской области, под процессуальным руководством прокуратуры задержали одного из жителей города Ахтырка на попытке подкупа начальника сектора полиции. Мужчина пытался откупиться за вождение в нетрезвом состоянии", - сказано в сообщении.

Так, сотрудники полиции Сумской области во время несения службы заметили автомобиль Audi A6 на иностранной регистрации, который нарушал правила дорожного движения. Требование правоохранителей остановиться водитель проигнорировал. Когда полицейским удалось остановить машину они обнаружили, что за рулем автомобиля находится 37-летний житель города Ахтырка с явными признаками алкогольного опьянения. На месте происшествия был составлен административный протокол по статье 130 КУоАП.

Чтобы избежать ответственности горе-водитель вскоре обратился к начальнику сектора реагирования патрульной полиции Ахтырского отделения полиции ГУНП в Сумской области. Лейтенанту полиции мужчина предложил взятку в размере 10 тысяч гривен за то, чтобы материалы производства не передавали в суд.

Чиновник полиции о коррупционном предложении доложил руководству и работникам Сумского управления ДВБ НПУ. По материалам внутренней безопасности полиции СУ ГУНП в Сумской области, под процессуальным руководством прокуратуры было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Взяточника задержали в служебном кабинете полицейского отдела на передаче неправомерной выгоды начальнику СРПП. Средства изъяты в качестве вещественных доказательств. Готовится объявление о подозрении задержанному. За попытку подкупа должностного лица мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, в Кировоградской области полицейские задержали 25-летнего иностранца, который 34 раза привлекался к административной ответственности, из них семь - за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.