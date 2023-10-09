На столичній Оболоні впав будівельний кран, вплинуло на рух транспорту - КМДА

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"В Оболонському районі... під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу", - ідеться у повідомленні.

Причиною падіння крана стали сильні пориви вітру. Пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра. На будівельному майданчику ніхто не постраждав.

Як вказано, було змінено рух громадського транспорту.

Фахівці взялися відновлювати контактну мережу, щоб запустити рух тролейбусів.

"Рух наземного транспорту відновлено", - вказали згодом у КМДА.

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