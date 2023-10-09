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На столичной Оболони упал строительный кран, повлияло на движение транспорта - КГГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. В Оболонском районе столицы во время проведения работ по реконструкции развязки перевернулся кран, задев контактную троллейбусную сеть. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

"В Оболонском районе... во время проведения работ по реконструкции развязки на пересечении ул. Богатырской и Полярной гусеничный кран потерял управление и перевернулся на территории строительной площадки, задев верхушкой контактную троллейбусную сеть", - говорится в сообщении.

Причиной падения крана стали сильные порывы ветра. Повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра. На строительной площадке никто не пострадал.

Как указано, было изменено движение общественного транспорта. 

Специалисты приступили к восстановлению контактной сети, чтобы запустить движение троллейбусов.

"Движение наземного транспорта восстановлено", - указали впоследствии в КГГА.

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