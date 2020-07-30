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19 березня, 18:42 • 48270 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101570 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101760 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117380 перегляди

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19 березня, 08:45 • 123815 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123921 перегляди

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На Співочому полі відкривають нову виставку квітів

На Співочому полі відкривають нову виставку квітів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У Києві на Співочому полі відкривають нову квіткову виставку "Мульт-ленд", яка проходитиме з 14 серпня по 13 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"14 серпня на Співочому полі відкриється виставка квітів про пригоди героїв улюблених мультфільмів "Мульт-ленд", - йдеться у повідомленні.

Виставка триватиме з 14 серпня по 13 вересня 2020 року. Як пояснюють у КМДА, "Мульт-ленд" - це пригоди героїв улюблених мультфільмів у Києві.

"Для створення 10 історій "Мульт-ленду" столичні підприємства із утримання зелених насаджень висадять понад 300 тисяч квітів: різні види бегонії, альтернатери, тагетису, колеусу, агератум, сеткреазія та інші. Щоб створити об’ємні 3D-фігури, використають металеві конструкції, дерево та виноградну лозу. Деякі скульптури сягатимуть більше 5 м у висоту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у 2020 році у столиці планують висадити понад 7 млн квітів, близько 2 млн вже висаджено.

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