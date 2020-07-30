На Певческом поле открывают новую выставку цветов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 57161 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103491 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108412 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136199 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111537 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132830 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102628 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104627 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102110 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
На Певческом поле открывают новую выставку цветов

На Певческом поле открывают новую выставку цветов

Киев  •  УНН

 • 25408 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве на Певческом поле открывают новую цветочную выставку "Мульт-ленд", которая будет проходить с 14 августа по 13 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"14 августа на Певческом поле откроется выставка цветов о приключениях героев любимых мультфильмов "Мульт-ленд", - говорится в сообщении.

Выставка продлится с 14 августа по 13 сентября 2020 года. Как объясняют в КГГА, "Мульт-ленд" - это приключения героев любимых мультфильмов в Киеве.

"Для создания 10 историй "Мульт-ленд" столичные предприятия по содержанию зеленых насаждений высадят более 300 тысяч цветов: различные виды бегонии, альтернатеры, тагетиса, колеуса, агератум, сеткреазия и другие. Чтобы создать объемные 3D-фигуры, используют металлические конструкции, дерево и виноградную лозу. Некоторые скульптуры будут достигать более 5 м в высоту", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в 2020 году в столице планируют высадить более 7 млн цветов, около 2 млн уже высажено.

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