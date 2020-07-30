На Певческом поле открывают новую выставку цветов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве на Певческом поле открывают новую цветочную выставку "Мульт-ленд", которая будет проходить с 14 августа по 13 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"14 августа на Певческом поле откроется выставка цветов о приключениях героев любимых мультфильмов "Мульт-ленд", - говорится в сообщении.
Выставка продлится с 14 августа по 13 сентября 2020 года. Как объясняют в КГГА, "Мульт-ленд" - это приключения героев любимых мультфильмов в Киеве.
"Для создания 10 историй "Мульт-ленд" столичные предприятия по содержанию зеленых насаждений высадят более 300 тысяч цветов: различные виды бегонии, альтернатеры, тагетиса, колеуса, агератум, сеткреазия и другие. Чтобы создать объемные 3D-фигуры, используют металлические конструкции, дерево и виноградную лозу. Некоторые скульптуры будут достигать более 5 м в высоту", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в 2020 году в столице планируют высадить более 7 млн цветов, около 2 млн уже высажено.