На соцпідтримку у Держбюджеті на 2021 рік заклали рекордні 323 млрд грн - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на соціальну підтримку людей в проекті Держбюджету на 2021 рік закладено рекордну кількість коштів - 323 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“У проекті Державного бюджету на 2021 рік закладено рекордну кількість коштів на соціальну підтримку людей — більш ніж 323 млрд грн”, - сказав Денис Шмигаль.
Зазначається, що за підсумками засідання уряду затвердили Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери.
“Для громадян це означатиме спрощення процедур отримання допомоги і прозорість виплат. Ми нарешті повністю відійдемо від багатогодинних черг, бюрократії та тонн паперових документів. На порталі “Дія” буде створена Єдина система соціальної сфери, аби громадяни могли онлайн отримати всі соціальні послуги, які надаються державою. Ми будемо чітко розуміти, кому призначаються різні види соціальної допомоги, і збільшувати її тим, хто цієї допомоги дійсно потребує”, — зазначив Прем’єр-міністр.
Повідомляється, що Кабінет міністрів також схвалив законопроект щодо внесення зміни до законодавства в частині пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян похилого віку. Орієнтовна вартість програми становитиме 500 млн грн.
Також вказано, що під час засідання Кабінет міністрів виділив 3,3 млн грн з резервного фонду державного бюджету на допомогу постраждалим від пожеж у Харківській області.
“Минулого місяця на Харківщині внаслідок пожеж згоріло більш ніж 20 будинків. Сьогодні уряд виділяє кошти, щоб допомогти родинам, які втратили своє житло. Люди зможуть почати його відновлення. Як ми й обіцяли, українці, які зіштовхнулися з наслідками надзвичайних ситуацій та стихійних лих, обов’язково отримають підтримку держави”, — додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Шмигаль заявив, що в місцевих бюджетах у 2021 році буде акумульовано понад 500 млрд грн.