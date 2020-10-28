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На соцподдержку в Госбюджете на 2021 год заложили рекордные 323 млрд грн - Шмыгаль

На соцподдержку в Госбюджете на 2021 год заложили рекордные 323 млрд грн - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 13780 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на социальную поддержку людей в проекте Госбюджета на 2021 заложено рекордное количество средств - 323 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В проекте Государственного бюджета на 2021 год заложено рекордное количество средств на социальную поддержку людей - более 323 млрд грн", - сказал Денис Шмыгаль.

Отмечается, что по итогам заседания правительства утвердили Стратегию цифровой трансформации социальной сферы.

"Для граждан это будет означать упрощение процедур получения помощи и прозрачность выплат. Мы наконец полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале "Дія" будет создана Единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, предоставляемые государством. Мы будем четко понимать, кому предназначаются различные виды социальной помощи, и увеличивать ее тем, кто в этой помощи действительно нуждается", - отметил Премьер-министр.

Сообщается, что Кабинет министров также одобрил законопроект о внесении изменения в законодательство в части пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан пожилого возраста. Ориентировочная стоимость программы составит 500 млн грн.

Также указано, что в ходе заседания Кабинет министров выделил 3,3 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на помощь пострадавшим от пожаров в Харьковской области.

"В прошлом месяце в Харьковской области в результате пожаров сгорело более 20 домов. Сегодня правительство выделяет средства, чтобы помочь семьям, которые потеряли свое жилье. Люди смогут начать его восстановление. Как мы и обещали, украинцы, которые столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обязательно получат поддержку государства", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль заявил, что в местных бюджетах в 2021 году будет аккумулировано более 500 млрд грн.

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