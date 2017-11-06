На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 6 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1105,518225;

Срiбло — 14,810465;

Платина — 807,055159;

Паладiй — 868,602870.

Порівняно з 5 листопада, ціна на усі банківські метали, окрім золота, зросла.

Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол.