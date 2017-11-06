На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національний банк України на 6 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 6 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1105,518225;
Срiбло — 14,810465;
Платина — 807,055159;
Паладiй — 868,602870.
Порівняно з 5 листопада, ціна на усі банківські метали, окрім золота, зросла.
Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол.