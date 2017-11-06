На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 6 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1105,518225;

Серебро — 14,810465;

Платина — 807,055159;

Палладий — 868,602870.

По сравнению с 5 ноября, цена на все банковские металлы, кроме золота, возросла.

Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн / долл .