На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 6 ноября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 6 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1105,518225;
Серебро — 14,810465;
Платина — 807,055159;
Палладий — 868,602870.
По сравнению с 5 ноября, цена на все банковские металлы, кроме золота, возросла.
Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн / долл .