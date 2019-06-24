На східному узбережжі США горить нафтопереробний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В результаті пожежі на нафтопереробному заводі компанії Philadelphia Energy Solutions знищена установка для алкілування. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Збиток, нанесений найбільшому нафтопереробному заводу на східному узбережжі США, негативно відіб'ється на виробництві палива, повідомили в неділю джерела, знайомі з ситуацією.
Можливо, протягом тривалого часу завод буде закрито, повідомило інформагентство Reuters. За останньою інформацією компанії, що надійшла в суботу, вогонь все ще горить.
Компанія Philadelphia Energy Solutions поки не коментує ситуацію.
Заступник глави пожежної служби Філадельфії Крейг Мерфі повідомив на прес-конференції, що причина пожежі залишається неясною.
Нагадаємо, у Києві ліквідували пожежу в трансформаторній підстанції.