На восточном побережье США горит крупный нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании Philadelphia Energy Solutions уничтожена установка для алкилирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Ущерб, нанесенный крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу на восточном побережье США, негативно отразится на производстве топлива, сообщили в воскресенье источники, знакомые с ситуацией.
Возможно, в течение длительного времени завод будет закрыт, сообщило информагентство Reuters. По последней информации компании, поступившей в субботу, огонь все еще горит.
Компания Philadelphia Energy Solutions пока не комментирует ситуацию.
Заместитель главы пожарной службы Филадельфии Крейг Мерфи сообщил на пресс-конференции, что причина пожара остается неясной.
Напомним, в Киеве ликвидировали пожар в трансформаторной подстанции.