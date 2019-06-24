На восточном побережье США горит крупный нефтеперерабатывающий завод

Ущерб, нанесенный крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу на восточном побережье США, негативно отразится на производстве топлива, сообщили в воскресенье источники, знакомые с ситуацией.

Возможно, в течение длительного времени завод будет закрыт, сообщило информагентство Reuters. По последней информации компании, поступившей в субботу, огонь все еще горит.

Компания Philadelphia Energy Solutions пока не комментирует ситуацию.

Заместитель главы пожарной службы Филадельфии Крейг Мерфи сообщил на пресс-конференции, что причина пожара остается неясной.

Напомним, в Киеве ликвидировали пожар в трансформаторной подстанции.