На шляху до чвертьфіналу: тенісист Марченко продовжив переможну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Донеччанин Ілля Марченко виграв третій матч поспіль на челенджері в Нур-Султані (Казахстан), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Другий номер чоловічої збірної України в двох сетах розібрався з росіянином Теймуразом Габашвілі – 6:4, 6:2.
Продовжить боротьбу Ілля матчем проти чергового росіянина Костянтина Кравчука.
Примітно, що змагання у Нур-Султані стали для Марченка першими, які він проводить після Кубка Девіса.