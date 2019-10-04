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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 10904 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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На шляху до чвертьфіналу: тенісист Марченко продовжив переможну серію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Донеччанин Ілля Марченко виграв третій матч поспіль на челенджері в Нур-Султані (Казахстан), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

На шляху до чвертьфіналу: тенісист Марченко продовжив переможну серію

Другий номер чоловічої збірної України в двох сетах розібрався з росіянином Теймуразом Габашвілі – 6:4, 6:2.

Продовжить боротьбу Ілля матчем проти чергового росіянина Костянтина Кравчука.

Примітно, що змагання у Нур-Султані стали для Марченка першими, які він проводить після Кубка Девіса.

Українські Національні Новини

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