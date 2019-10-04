На пути в четвертьфинал: теннисист Марченко продолжил победную серию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Дончанин Илья Марченко выиграл третий матч подряд на Челленджер в Нур-Султане (Казахстан), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Второй номер мужской сборной Украины в двух сетах разобрался с россиянином Теймуразом Габашвили - 6: 4, 6: 2.
Продолжит борьбу Илья матчем против очередного россиянина Константина Кравчука.
Примечательно, что соревнования в Нур-Султане стали для Марченко первыми, которые он проводит после Кубка Дэвиса.