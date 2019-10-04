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На пути в четвертьфинал: теннисист Марченко продолжил победную серию

Киев • УНН

 • 7450 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Дончанин Илья Марченко выиграл третий матч подряд на Челленджер в Нур-Султане (Казахстан), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

На пути в четвертьфинал: теннисист Марченко продолжил победную серию

Второй номер мужской сборной Украины в двух сетах разобрался с россиянином Теймуразом Габашвили - 6: 4, 6: 2.

Продолжит борьбу Илья матчем против очередного россиянина Константина Кравчука.

Примечательно, что соревнования в Нур-Султане стали для Марченко первыми, которые он проводит после Кубка Дэвиса.

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