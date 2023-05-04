На саміті ПАЧЕС в Туреччині відбулася суперечка між українською та російською делегаціями
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), що проходить в Анкарі в четвер, депутати Верховної Ради спробували зірвати виступ російської делегації, пише УНН з посиланням на Anadolu.
Деталі
Як пише ЗМІ, депутатка держдуми від “єдиної росії" ольга тимофєєва на виступ повісила на піджак "георгіївську стрічку", що є одним із символів російської агресії.
Українські чиновники розгорнули прапор “Правого сектору” за її спиною і почали скандувати антиросійські гасла.
При цьому члени російської делегації намагалися запобігти діям українців.
Ще один інцидент трапився в кулуарах, на полях саміту.
На відео один із російських делегатів вириває з рук українського депутата Олександра Маріковського прапор України. Своєю чергою, нардеп відповів представнику країни-агресора.
Доповнення
Спікер парламенту Туреччини в четвер закликав до припинення вогню між росією та Україною, заявивши, що війна, яка вибухнула в лютому минулого року, загрожує безпеці Чорноморського регіону.