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На саміті ПАЧЕС в Туреччині відбулася суперечка між українською та російською делегаціями

На саміті ПАЧЕС в Туреччині відбулася суперечка між українською та російською делегаціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), що проходить в Анкарі в четвер, депутати Верховної Ради спробували зірвати виступ російської делегації, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Як пише ЗМІ, депутатка держдуми від “єдиної росії" ольга тимофєєва на виступ повісила на піджак "георгіївську стрічку", що є одним із символів російської агресії.

Українські чиновники розгорнули прапор “Правого сектору” за її спиною і почали скандувати антиросійські гасла.
При цьому члени російської делегації намагалися запобігти діям українців.

Ще один інцидент трапився в кулуарах, на полях саміту.

На відео один із російських делегатів вириває з рук українського депутата Олександра Маріковського прапор України. Своєю чергою, нардеп відповів представнику країни-агресора.

Доповнення

Спікер парламенту Туреччини в четвер закликав до припинення вогню між росією та Україною, заявивши, що війна, яка вибухнула в лютому минулого року, загрожує безпеці Чорноморського регіону.

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