На саммите ПАЧЭС в Турции произошла перепалка между украинской и российской делегациями
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), который проходит в Анкаре в четверг, депутаты Верховной Рады попытались сорвать выступление российской делегации, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
Как пишет СМИ, депутат госдумы от “единой россии" ольга тимофеева на выступление повесила на пиджак "георгиевскую ленту", что является одним из символов российской агрессии.
Украинские чиновники развернули флаг “Правого сектора” за ее спиной и начали скандировать антироссийские лозунги.
При этом члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев.
Еще один инцидент случился в кулуарах, на полях саммита.
На видео один из российских делегатов вырывает из рук украинского депутата Александра Мариковского флаг Украины. В свою очередь, нардеп ответил представителю страны-агрессора.
Дополнение
Спикер парламента Турции в четверг призвал к прекращению огня между россией и Украиной, заявив, что война, разразившаяся в феврале прошлого года, угрожает безопасности Черноморского региона.