Спикер парламента Турции призвал к прекращению огня между россией и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Спикер парламента Турции в четверг призвал к прекращению огня между россией и Украиной, заявив, что война, разразившаяся в феврале прошлого года, угрожает безопасности Черноморского региона, передает УНН ссылаясь на Anadolu.
Цитата
«Война оставила после себя сотни тысяч убитых и раненых, опустошенные города, миллионы людей, вынужденных покинуть свои дома, и полностью парализованное Черное море… Мы надеемся, что эта война, одна из самых страшных войн, которые когда-либо видело Черное море, закончится прочным и справедливым миром, прежде чем она приведет к новым человеческим жертвам и разрушениям», — сказал Мустафа Шентоп.
Детали
30 Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) спикеров парламентов собралась под девизом «Общая география, общее видение, общее будущее».
«Я еще раз призываю стороны к прекращению огня и призываю их к прочному миру», — сказал он, добавив, что война наносит «невосполнимые» потери и ущерб не только народам Украины и россии, но и всему миру, особенно региону.
Турция решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, заявил Шентоп.
Анкара вновь готова собрать стороны за столом для мирных переговоров, подчеркнул Шентоп, заявив: «К сожалению, чего больше всего желают некоторые западные страны и глобальные сети интересов, так это продолжения этой войны со всей её жестокостью».
Справка
ПАЧЭС, состоящая из 13 членов, создана в 1993 году и направлена на диверсификацию и дальнейшее развитие двусторонних и многосторонних экономических, технологических и социальных отношений между ее государствами-членами.