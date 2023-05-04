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Спікер парламенту Туреччини закликав до припинення вогню між росією та Україною

Спікер парламенту Туреччини закликав до припинення вогню між росією та Україною

Київ • УНН

 • 1654334 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Спікер парламенту Туреччини у четвер закликав до припинення вогню між росією та Україною, заявивши, що війна, що вибухнула у лютому минулого року, загрожує безпеці Чорноморського регіону, передає УНН посилаючись на Anadolu.

Цитата

«Війна залишила по собі сотні тисяч убитих та поранених, спустошені міста, мільйони людей, змушених покинути свої будинки, та повністю паралізоване Чорне море… Ми сподіваємося, що ця війна, одна з найстрашніших воєн, які коли-небудь бачило Чорне море, закінчиться міцним і справедливим миром, перш ніж вона призведе до нових людських жертв та руйнувань», — сказав Мустафа Шентоп.

Деталі

30 Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) спікерів парламентів зібралася під девізом «Загальна географія, спільне бачення, спільне майбутнє».

«Я ще раз закликаю сторони до припинення вогню та закликаю їх до міцного миру», — сказав він, додавши, що війна завдає «непоправних» втрат і збитків не лише народам України та росії, а й усьому світу, особливо регіону.

Туреччина рішуче підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заявив Шентоп.

Анкара знову готова зібрати сторони за столом для мирних переговорів, підкреслив Шентоп, заявивши: «На жаль, чого найбільше бажають деякі західні країни та глобальні мережі інтересів, то це продовження цієї війни з усією її жорстокістю».

Довідка

ПАЧЕС, що складається з 13 членів, створена у 1993 році та спрямована на диверсифікацію та подальший розвиток двосторонніх та багатосторонніх економічних, технологічних та соціальних відносин між її державами-членами.

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