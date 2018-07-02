На саміті Україна-ЄС обговорять продовження санкції проти РФ - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На саміті Україна-ЄС будуть обговорені питання продовження санкцій проти Російської Федерації за невиконання мінських угод. Про це під час брифінгу заявила народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“На саміті Україна-ЄС будуть обговорюватись питання пролонгації санкції проти РФ за невиконання умов Мінську”, — повідомила І.Геращенко.
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Як повідомляв УНН, під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 липня, окрім теми реформ в Україні буде розглянуто питання вступу держави до Європейського енергетичного союзу, Митного союзу ЄС і до Єдиного цифрового ринку ЄС.