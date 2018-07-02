На саммите Украина-ЕС обсудят продолжение санкции против РФ - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На саммите Украина-ЕС будут обсуждены вопросы продолжения санкций против Российской Федерации за невыполнение минских соглашений. Об этом во время брифинга заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
“На саммите Украина-ЕС будут обсуждаться вопросы пролонгации санкции против РФ за невыполнение условий Минске”, — сообщила И. Геращенко.
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Как сообщал УНН, во время саммита Украина-ЕС, который состоится 9 июля, кроме темы реформ в Украине будет рассмотрен вопрос вступления государства в Европейский энергетический союз, Таможенный союз ЕС и Единый цифровой рынок ЕС.