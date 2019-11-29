На Рівненщині зіткнулись вантажівка та мікроавтобус: один водій загинув, інший в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На ділянці траси Київ-Чоп у Рівненській області внаслідок зіткнення вантажного атомобіля та мікроавтобуса одна людина загинула, ще одна з численними травмами в реанімації. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 листопада, близько другої ночі.
Поліцейські на місці події встановили, що водій вантажного автомобіля Iveco, 22-річний житель села Вишеньки Київської області, рухаючись у напрямку Львова, у селі Підлужжя виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 24-річного жителя селища Савинці Балаклійського району Харківської області.
Внаслідок ДТП водій вантажівки постраждав та був доставлений до лікарні. Медики у нього діагностували політравму, відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом передпліччя та закриту травму грудної клітки. Нині він перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.
Керманич мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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