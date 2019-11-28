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На Рівненщині легковик в'їхав у кафе

На Рівненщині легковик в'їхав у кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У селищі Квасилів Рівненської області внаслідок зіткнення автівки з будівлею кафе водій легкового автомобіля отримав черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Автопригода сталася учора, 27 листопада, близько 19:40.

Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель міста Дубровиця, водій автомобіля Volvo, рухаючись вулицею 1-го Травня на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю кафе.

Внаслідок ДТП травмувався керманич, який у салоні авто перебував сам. Його доставили до лікарні, де медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Чоловіка госпіталізували у нейрохірургічне відділення.

За зовнішніми ознаками водій був тверезий, однак в нього відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння. 

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). 

Нагадаємо, на Донеччині авто в’їхало в конструкцію мосту, є загиблий і травмовані.

Українські Національні Новини

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