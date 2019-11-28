В Ровенской области легковушка въехала в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В поселке Квасилов Ровенской области в результате столкновения машины со зданием кафе водитель легкового автомобиля получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Автопроисшествие произошло вчера, 27 ноября, около 19:40.
Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель города Дубровица, водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице 1-го Мая на закругленном участке дороги не справился с управлением и въехал в здание кафе.
В результате ДТП травмировался водитель, который в салоне авто находился сам. Его доставили в больницу, где медики предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
По внешним признакам водитель был трезв, однако у него отобрали образцы крови на предмет определения опьянения.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, в Донецкой области авто въехало в конструкцию моста, есть погибший и травмированные.