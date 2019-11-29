В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: один водитель погиб, другой в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На участке трассы Киев-Чоп в Ровенской области в результате столкновения грузового атомобиля и микроавтобуса один человек погиб, еще один с многочисленными травмами в реанимации. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 ноября, около двух ночи.
Полицейские на месте происшествия установили, что водитель грузового автомобиля Iveco, 22-летний житель села Вишенки Киевской области, двигаясь в направлении Львова, в селе Подлужье выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, под управлением 24-летнего жителя поселка Савинцы Балаклейского района Харьковской области.
В результате ДТП водитель грузовика пострадал и был доставлен в больницу. Медики у него диагностировали политравму, открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья и закрытую травму грудной клетки. Сейчас он находится в реанимационном отделении Дубенской центральной районной больницы.
Водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. Его тело из покореженного авто деблокировали спасатели.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Ровенской области легковушка въехала в кафе.