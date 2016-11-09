На Рівненщині запрацює перший в Україні ЦНАП сільської об’єднаної громади
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завтра, 10 листопада, в Миляцькій об’єднаній територіальній громаді відкриють Центр надання адміністративних послуг. Він стане першим в Україні серед сільських об’єднаних громад, повідомила кореспонденту УНН прес-служба Рівненської ОДА.
Капітальний ремонт приміщення під ЦНАП, а також закупівля необхідних меблів та оргтехніки, здійснено в рамках реалізації пілотного проекту ЄС/ПРООН МРГ щодо покращення умов центрів надання адміністративних послуг. У фіналі з усієї України відібрали лише дві громади — міську Шумську Тернопільської області та сільську Миляцьку Рівненської області.
Миляцька громада отримала можливість реалізувати проект загальною вартістю 1 мільйон 286 тисяч гривень.
Нагадаємо, 1 жовтня у Дніпрі відкрили Центр надання адміністративних послуг, що працює за принципом відкритого офісу.