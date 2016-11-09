На Ровенщине заработает первый в Украине ЦНАП сельской объединенной общины
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, в Миляцкой объединенной территориальной общине откроют Центр предоставления административных услуг. Он станет первым в Украине среди сельских объединенных общин, сообщила корреспонденту УНН пресс-служба Ровенской ОГА.
Капитальный ремонт помещения под ЦНАП, а также закупка необходимой мебели и оргтехники, осуществлено в рамках реализации пилотного проекта ЕС / ПРООН МРГ по улучшению условий центров предоставления административных услуг. В финале со всей Украины отобрали только две общины - городскую Шумскую Тернопольской области и сельскую Миляцкую Ровенской области.
Миляцкая община получила возможность реализовать проект общей стоимостью 1,286 млн. гривен.
Напомним, 1 октября в Днепре открыли Центр предоставления административных услуг , работающий по принципу открытого офиса.