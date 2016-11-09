На Ровенщине заработает первый в Украине ЦНАП сельской объединенной общины

Капитальный ремонт помещения под ЦНАП, а также закупка необходимой мебели и оргтехники, осуществлено в рамках реализации пилотного проекта ЕС / ПРООН МРГ по улучшению условий центров предоставления административных услуг. В финале со всей Украины отобрали только две общины - городскую Шумскую Тернопольской области и сельскую Миляцкую Ровенской области.

Миляцкая община получила возможность реализовать проект общей стоимостью 1,286 млн. гривен.

Напомним, 1 октября в Днепре открыли Центр предоставления административных услуг , работающий по принципу открытого офиса.