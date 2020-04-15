На Рівненщині зафіксували 18 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на ранок 15 квітня, на Рівненщині зафіксовано 18 нових випадків COVID-19. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль, передає УНН.
"Це 11 мешканців Рівного, 4 - Радивилівського району (с. Підлипки), по одному з Рівненського району (с. Городок), м. Здолбунова, с. Тишиця Березнівського району. Таким чином у Рівненській області наразі маємо 184 випадки захворювання на коронавірус, 7 летальних, 8 людей одужало", - написав Коваль.
Повідомляється, що наразі у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці понад 100 проб на коронавірус.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків - одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції у країні досягла 108 осіб, при цьому одужали - 143 людини.